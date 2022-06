ME SAAME HAKKAMA ⟩ Mida teha, kui kallim alkoholiga piiri ei pea

Sa kardad neid olukordi. Pidu, seltskond, melu… ja joogid. Ei pruugi olla suured õllevaadid või veinilaadungid, väikesegi napsi võimalus võib su närvid krussi keerata. Sa kardad, et kallimaga juhtub jälle see mis alati: ta joob liiga palju. Alguses on kõik justkui kontrolli all, aga korraga on kontroll läinud ja siis on sul piinlik.