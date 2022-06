Apteeker annab nõu, kuidas putukad eelmale peletada ja hammustust ravida

Putukatõrjevahendite valik on lai ning Benu Tõrva Keskapteegi proviisor Virge Sokka sõnul tuleb sobiva vahendi valimisel silmas pidada nii kasutaja vanust kui vahendi toimespektrit. «Tõrjevahendi valiku puhul on tähtis arvestada kasutaja vanust. Väikelastele ja tundliku nahaga täiskasvanute puhul soovitan tootemärgiseid hoolikalt lugeda või küsida nõu apteekrilt,» räägib Sokk. Apteeker lisab, et tõrjevahend tuleks valida konkreetsest vajadusest lähtuvalt, kas sääskede, parmude, puukide või kõigi nende putukate eemale peletamiseks.