Teadlased leidsid mooduse, kuidas südant pärast infarkti taastada

Kuigi seda on seni testitud ainult hiirtel, võib see osutuda tulevikus ka inimestel elupäästvaks ravimiks.

Põhimõtteliselt on idee panna südamelihase rakud, millel on muidu piiratud taastumisvõime, toimima rohkem nagu tüvirakud, mida keha saab muuta mitmesugusteks muudeks spetsiifilisteks rakkudeks.

Vähem kui üks protsent täiskasvanud südamelihase rakkudest suudavad taastuda – surevad südamelihase rakud on enamasti samad, mis meil on olnud alates esimesest elukuust – ja see tähendab, et südameinfarkt ja südamehaigused võivad jätta südame haprasse olukorda.