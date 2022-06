Tervishoiujuht: üleilmne toidukriis võib tuua uue tervisekatastroofi

Vene mereväeblokaad on sulgenud Ukraina Musta mere sadamad ja peatanud ekspordi suuruselt neljandast nisu ja maisi tootvast riigist, mis ähvardab toidupuuduse ja näljaga eeskätt madala sissetulekuga riike.

Toidupuuduse mõjul ei sure inimesed mitte üksnes nälga, vaid muutuvad alatoitluse tõttu ka vastuvõtlikumaks nakkushaigustele, hoiatas organisatsiooni Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria tegevdirektor Peter Sands.

«Ma arvan, et järgmine tervisekriis on tõenäoliselt juba alanud. Tegemist ei ole uue patogeeniga, vaid see tähendab, et inimesed, kes on alatoidetud, on olemasolevate haiguste suhtes kaitsetumad,» seletas ta Indoneesias Yogyakartas G20 tervishoiuministrite kohtumisel usutluses AFP-le.

«Minu arvates võib nakkushaiguste, toidukriisi ja energiakriisi koosmõjul rääkida miljonitest lisasurmadest,» ütles Sands.

Maailma riigid peavad püüdma toidkuriisi mõju vähendada ning pöörata rohkem tähelepanu kõige vaesemate kogukondade arstiabiga varustatusele, sest just nemad on kõige kaitsetumad, ütles endine Briti pankur, kes nüüd juhib 4 miljardi dollarilist fondi.

«See tähendab keskendumist esmasele, külade ja kogukondade arstiabile. Haiglad on ka tähtsad, aga sellises olukorras on kõige tähtsam esmane tervishoiud,» rõhutas ta.

Võitluses koroonapandeemiaga on jäänud vähemaks vahendeid võitluseks tuberkuloosiga (TB), mille tõttu suri Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) andmetel 2020. aastal maailmas 1,5 miljonit inimest.

«TB jaoks on see katastroof,» ütles Sands.

«2020. aastal sai üle maailma TB vastu ravi 1,5 miljonit inimest vähem ja traagiliselt tähendab see, et mitusada tuhat inimest sureb, aga ka seda, et need inimesed nakatavad teisi.»