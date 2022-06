Gripivaktsiin vähendab Alzheimeri riski 40 protsenti

"Leidsime, et vanemate täiskasvanute gripivastane vaktsineerimine vähendab Alzheimeri tõve tekkeriski mitmeks aastaks. Selle kaitsva toime tugevus kasvas aastatega, mil inimene sai iga-aastase gripivaktsiini – teisisõnu oli Alzheimeri tõvesse haigestumise määr madalaim nende seas, kes järjepidevalt igal aastal gripivaktsiini said,” ütles Bukhbinder. "Tulevased uuringud peaksid hindama, kas gripivastane vaktsineerimine on seotud ka sümptomite progresseerumise kiirusega patsientidel, kellel on juba Alzheimeri tõvest põhjustatud dementsus."