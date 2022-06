McMasteri üli­koo­li ki­rur­gia­pro­fes­so­ri Ri­chard Whitlocki sõ­nul peaks ki­rurg ju­hul, kui teil on ko­da­de vir­ven­dus­arüt­mia ja tei­le te­hak­se mõnd sü­da­me­ope­rat­sioo­ni, va­sa­ku ko­ja kõr­va­ke­se sul­ge­ma, sest see on na­gu trom­bi­de moo­dus­ta­mi­se sea­de. Suur rah­vus­va­he­li­ne uuring on näi­da­nud, et see prot­se­duur on in­sul­di en­ne­ta­mi­seks nii ohu­tu kui ka efek­tiiv­ne.