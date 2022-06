Ukraina luureülem: Putin sureb eelduste kohaselt kahe aasta jooksul

Budanovi väide, et Putinil «ei ole ees pikka elu», kõlas USA Today laupäeval avaldatud intervjuus ja tugineb luureülema sõnul Kremlist kogutud luureinfole. Väljaanne märkis, et Budanov ei esitanud oma väidete kohta tõendeid.

Newsweek on varem kirjutanud, et USA salastatud raporti kohaselt sai Venemaa president aprillis kaugelearenenud vähi ravi.

Budanov väitis ka mais, et Putin on vähi ja muude haiguste tõttu «väga haige». Ta ütles Sky Newsile, et Venemaa president on väga halvas psühholoogilises ja füüsilises seisundis.