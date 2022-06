Meeldetuletus: palava ilmaga tõuseb autos temperatuur ligi 30 kraadi võrra

Mobire Eesti teenindusjuhi Gert Vatti sõnul mõeldakse mõnikord ekslikult, et äärmiselt kuumade temperatuuridega kaasnevad õnnetused juhtuvad kuskil lõunamaades, kuid tegelikult läheb ka Eestis suvel autos eluohtlikult kuumaks väga kiiresti.

«Põhjus, miks autodes temperatuur kiiresti tõuseb, peitub akendes – autodes on klaaspinda protsentuaalselt palju rohkem kui ühes keskmises majas ning seetõttu on autod pigem nagu kasvuhooned, mis on spetsiaalselt soojust neelama ja hoidma loodud,» rääkis Vatt.

«Kui päikesevalgus auto akendest sisse tungib, siis soojendab see armatuurlauda ning istmeid, mis selle tulemusena omakorda soojust edasi kiirgavad. Kui auto aknad on kinni, siis tõuseb autos juba poole tunniga temperatuur ca 30 kraadi võrra. Just sel põhjusel ei tohi jätta lapsi ega loomi autosse isegi väga lühikeseks ajaks,» selgitas Vatt. Ta lisas, et kuuma ilmaga peaksid ka jalakäijad olema tähelepanelikud ning viivitamatult teavitama politseid või päästeametit, kui märkavad tulikuuma autosse jäetud lapsi või loomi.

Kuna suvel on auto salongi temperatuur võrreldav sauna temperatuuriga, siis võivad ka autosse unustatud tooted kiiremini rikneda. Näiteks tuleks kuuma ilmaga autost kindlasti eemaldada tarbeelektroonika (telefonid, tahvelarvutid, fotoaparaadid jms), mis võib ülekuumenemise tagajärjel saada füüsilisi vigastusi. Samuti võivad palavusega rikneda toiduained, kosmeetika, päikesekreemid ja ravimid.