Selle vitamiini vaegus soodustab dementsuse kujunemist

Uuring kinnitas, et D-vitamiini defitsiit on põhjuslikult seotud dementsuse kujunemisega. Autorite hinnangul oleks uuritud kontingendil olnud võimalikke dementsuse juhte 17 protsendi võrra vähem, kui kõikidel juhtudel oleks D-vitamiini sisaldus veres olnud vähemalt 50 nmol/L. Tuleb silmas pidada, et isikud, kes mingil põhjusel on päikesele vähe eksponeeritud, peaksid kasutama D-vitamiini preparaate, kirjutab Eesti Arst.