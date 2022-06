Terviseamet hoiatab nõuetele mittevastava meditsiiniseadme eest

Tegemist on IIa või kõrgema riskiklassi meditsiiniseadmega. See tähendab, et vastavushindamisse peab olema kaasatud teavitatud asutus. Seega peab seadmel olema lisaks CE-märgisele ka neljakohaline number CE-märgise juures. Seadme märgistusest ega kasutusjuhendist ei tulene, et seda oleks tehtud.