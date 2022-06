Näitleja Brad Pitt väidab, et põeb ebameeldivat neuroloogilist häiret

Prosopagnoosia ehk näopimedus on neuroloogiline haigus, mille tõttu ei suuda inimene nägusid ära tunda. Pitt ütles, et ta tahab inimeste nägusid meeles pidada ja tunneb häbi, kui ta seda ei suuda. «Keegi ei usu mind!» rääkis ta ajakirjale GQ. Häire on üsna harvaesinev ja prosopagnoosia uurimiskeskuse andmetel kannatab selle all üks inimene 50-st.