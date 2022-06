Loe, kuidas kurnavalt kuumal suvel Eestis ellu ja terveks jääda

Viimaks on kaua oodatud või hoopis kardetud kuumad ilmad käes. Kui minult külmal kevadel ühes raadiointervjuus küsiti, et kas sel aastal kuumi päevi ka tuleb, siis vastasin kindlalt "Jah". Seda ilma ühegi ilmamudelita, mille peale ajakirjanik oli üsna imestunud. Miks nii – seda põhjusel, et sellised kuumad suved ongi saamas meie uueks "normaalsuseks". Isegi kui me ei usu kliimamuutustesse, siis kahjuks need leiavad aset. Me küll üritame neid leevendada, aga siiani mitte edukalt, sest palju vastuseis rohepöördele on tugev ning meid tegemised ei jõua meie sõnadele järele. Seega ainus võimalus on "uue" kliimaga kohaneda.