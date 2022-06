Kiirabi jagab soovitusi, kuidas kuuma ilmaga toime tulla

Juua saab avalikust veekraanist

Sooja ilmaga aitab Tallinnas janu kustutada ligi 40 avalikku veekraani, selleks on AS Tallinna Vesi avanud linnaruumis avalikud veevõtukohad, ühtlasi pakuvad tasuta kraanivett ka paljud pealinna söögikohad. Tallinna avalikud kraanid on kantud veebikaardile ning kõik joogipunktid on märgistatud QR-koodiga, mida skaneerides näeb ka teisi kaardil asuvaid veevõtupunkte.