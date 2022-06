Oomega-3 jääb kliimasoojenemise tõttu vähemaks

Mereandidest, valdavalt jahedat vett vajavatest kaladest saadavad rasvhapped pärinevad kõik planktonist, kuid planktoni võimet sünteesida oomega-3 rasvhappeid piirab üha soojenev ookean. Ajakirjas Science ütlevad Massachusettsi tehnoloogiainstituudi ja Woods Hole’i okeanograafiainstituudi teadlased, et nad prognoosivad rasvhapete hulga langust planktonis ja suurt kahjulikku mõju kalandusele. Kalade hulk ookeanides on aga niigi löögi all ülepüügi ja saastatuse tõttu ... „Ookeani lipiidid mõjutavad teie elu,“ ütleb ajakirja artikli kaasautor Benjamin Van Mooy. „Leidsime, et ookeanis olevate lipiidide koostis muutub ookeani soojenedes. See on põhjus muretsemiseks. Vajame neid lipiide, mis on ookeanis, sest need mõjutavad toitu, mida ookean inimkonnale toodab.“