Vii­te, et val­gu­ko­gu­mid ajus on pi­gem min­gi mei­le veel tead­ma­ta prot­ses­si ta­ga­järg, an­nab tead­mi­ne, et reeg­li­na on nen­de sa­ma­de ko­gu­mi­te pu­rus­ta­mi­se­le suu­na­tud ra­vi­mee­to­did mä­lu ja ter­vi­se taas­ta­mi­sel suh­te­li­selt ke­sis­te tu­le­mus­te­ga. Ehk siis Alzheimeri tõ­ve­le ise­loo­mu­li­kud naas­tud või­vad ol­la min­gi muu prot­ses­si ta­ga­jär­jeks, mit­te mä­lu taan­du­mi­se alg­ne põh­jus.