USAs alustati laiemat vaktsineerimist ahvirõugete vastu

USA föderaalne haiguste kontrolli ja ennetuse keskus CDC aktiveeris ahvirõugete leviku tõttu oma hädaolukorra operatsioonide keskuse (EOC). See tähendab, et ahvirõugete levik nõuab üha rohkem tähelepanu. 28. juuni seisuga oli kinnitatud juhtumeid USAs 306, vaid nädal tagasi aga 156 - ehk siis juhumite arv pea kahekordistus kõigest nädalaga.

Ühtlasi laiendas CDC ahvirõugete kahtlusega juhtude määratlust ning julgustab tervishoiuteenuse osutajaid kaaluma kõigi löövete testimist, kui on kahtlusi, et need võiks olla ka ahvirõuged. Tervishoiutöötajad, kes näevad patsienti, kellel on ahvirõugetele sarnane lööve või sagedamini esinevatele infektsioonidele iseloomulikud sümptomid (nt tuulerõuged, vöötohatis või süüfilis), peaksid patsienti ahvirõugete suhtes hoolikalt hindama ja kaaluma testimist. Igaüks, kellel on ahvirõugete riskifaktorid ja uus lööve, peaks otsima abi ja end testida laskma.