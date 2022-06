Apteeker annab nõu: mida teha kui kuumal suvepäeval hakkab süda valutama?

Kuidas südame tervist toetada?

«Pärast tableti võtmist tuleb istuda või pikali heita, et vältida võimalikul minestamisel tekkivat traumat. Eelnimetatud ravimite manustamisel on oluline konsulteerida arstiga või apteekriga, sest kõigile ravim ei sobi ja hea on, kui nende manustamise viisi ka meelde tuletatakse,» ütles ta lõpetuseks.

Kuidas südameinfarkti ära tunda ning mida kahtlusel teha?

Südameinfarkti levinuim tunnus on tugev surve või pitsitustunne rinnus, mida on kirjeldatud ka kui ängistust, rõhumistunnet rinnaku taga. Iseloomulik on valu kiirgamine: vasakusse kätte, lõualuusse, kurku, selga või kõhtu. Valu infarkti korral on püsiv, on varasematest kordadest tugevam ning ei leevendu puhkamisel ja. Lisanduda võivad hingamisraskused, õhupuudus, iiveldus, külm higi.

Katkestage kohe oma tegevus ja istuge või heitke pikali.

Pange keele alla nitroglütseriini tablett (või pihusti, kui on käepärast).

Oodake 5 minutit. Kui valu ei leevendu, võtke uus nitroglütseriini tablett.

Oodake veel 5 minutit. Valu püsimisel võtke kolmas tablett nitroglütseriini.

Kui stenokardia ikkagi püsib peale 3 nitroglütseriini tableti võtmist (seega kauem kui 15 minutit), kutsuge koheselt kiirabi või helistage kellelegi, kes saab Teid kohe viia lähimasse haiglasse.

Allikas: Eesti Haigekassa