Miks sääsed sinu verd ihaldavad?

Sa higistad – levinud on arvamus, et sääski meelitab kohale vere aroom, ent tegelikult teeb seda inimese väljahingatav süsihappegaas. Mida sügavamalt ja sagedamini hingad näiteks väljas joostes, seda suurem sääseparv võib sind rünnata.

Sa oled naine – verd imevad vaid emased sääsed ning neile on meelepärasem just naiste veri, mis sisaldab teatud valke, mis aitab emassääskedel paljuneda. Pärast verega maiustamist on sääsk võimeline munema 100-400 muna.