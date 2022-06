HAIGEKASSA ⟩ Koostöö kroonilise haigusega patsiendi heaks

Need on PAIK Viljandis ja riskipõhise ravijuhtimise teenus koostöös perearstidega üle Eesti. Eesmärgid on projektidel võrdlemisi sarnased, kuid viisid patsiendile parema teenuse tagamiseks pisut erinevad.

Projekt PAIK: õige patsient õigel ajal õiges kohas

Eestis ainulaadne katseprojekt PAIK on tervisekassa rahastamisel ning esmatasandi, eriarstiabi ja sotsiaalvaldkonna koostöös sündinud teenus Viljandi maakonnas.

Teenus on mõeldud teatud kroonilise diagnoosiga vanemaealistele patsientidele, kes vajavad sotsiaalset toetust. Need on juhtumid, mil inimene ei saa näiteks oma igapäevaeluga hakkama, tal pole tugivõrgustikku, ta on korduvalt haiglasse viidud, erakorralise meditsiini osakonda külastanud, kiirabi välja kutsunud jms.

Tervisekassa eriarstiabi teenuste osakonna juhataja Tiina Sats. Foto: Eesti Haigekassa

Abi plaanimise ja andmise keskpunktis on inimene oma vajaduste ja eesmärkidega, mida aitab ellu viia spetsialistidest koosnev meeskond. Tervisejuht tutvustab patsiendile teenuse sisu ja selgitab koos temaga välja teenuse vajaduse ning eesmärgid. Meeskonnaga lepitakse kokku terviseplaan nii patsiendi raviks, tulevikus tekkida võivate probleemide ennetamiseks kui ka sotsiaalseks rehabilitatsiooniks. Oluline märksõna on siinkohal järjepidevus. Terviseplaani täitmist jälgib ja toetab tervisejuht, kes hoiab regulaarselt ühendust patsiendi ja võrgustiku liikmetega, näiteks perearsti/pereõe ja vajadusel lähedasega, kohaliku omavalitsuse (KOV) sotsiaaltöötajaga ja haiglaga.

«Õige patsient õigel ajal õiges kohas,» võttis projekti sisu lühidalt kokku tervisekassa eriarstiabi teenuste osakonna juhataja Tiina Sats.

Mida katseprojekt õpetas?