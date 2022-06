Parkinsoni tõvest avastatud valk võib viia uute ravimeetoditeni

Katsed hiirtega näitasid, et αSyn on vajalik interferooniga stimuleeritud geenide (ISG) ekspressiooniks. Seejärel leidsid nad, et pärast mis tahes stiimulit, mis käivitab interferooni signaale, mis on teatud tüüpi immuunvastus, suhtleb αSyn neuronite signaalvalkudega, et käivitada ISG-de ekspressioon. See uuring leidis esimese selge mehhanismi, mis seob põletikku ja aSyn-i, valku, mis on tihedalt seotud Parkinsoni tõve arenguga.