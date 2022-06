Levinud eksiarvamused D-vitamiini kohta

Hirvlaane sõnul esineb D-vitamiini kohta tõepoolest erinevaid eksiarvamusi. «Näiteks arvatakse, et lapsed, kes saavad rinnapiima, ei pea D-vitamiini juurde saama. Euroopa lastearstid peavad vitamiinivaeguse riskirühmaks aga just rinnapiimatoidul olevaid imikuid, seda põhjusel, et rinnapiim ei sisalda D-vitamiini piisavas koguses, tagamaks beebidele vajaliku kaltsiumi ainevahetuse,» selgitas ta.