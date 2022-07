Kas igasugune kõrvavalu on põletik? Teeme selgeks keskkõrvapõletikuga seotud müüdid

Tegelikult ei vasta see tõele, kuna kõrva puhul võib valu põhjuseks olla nii kurguvalu (kiirgumisega ühte või teise, vahel ka mõlemasse kõrva), väliskõrvapõletik kui ka näiteks kõrva sattunud võõrkeha (sagedamini putukas). Täpsemaks hindamiseks on vaja külastada õde või arsti, kes kõrvu otoskoobi ehk kõrva vaatlusinstrumendiga vaatab ja seejärel diagnoosi püstitab.

Lastel on enamik keskkõrvapõletikke viiruslikud, seega kohe antibakteriaalset ravi ei vaja. Rakendatakse n.ö jälgimise ja korduva hindamise taktikat. Oluline siinkohal on lapse kõrvavalu leevendamine Ibuprofeeni või Paratsetamooli abil ja adekvaatne nohu ravi. Mõnikord siiski võib arst Teie lapsele suukaudset antibiootikumi määrata kohe, näiteks juhul kui tegemist on alla 2-aastase lapsega, valuvaigistid ei aita, kaebused on kestnud üle paari päeva ja keskkõrvapõletik on kahepoolne.