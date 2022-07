Mis erinevus on päikesepistel, päikesepõletusel, päikeseallergial ja kuumarabandusel?

Kuumarabandus ohustab peamiselt lapsi ja vanureid

Soojade suveilmade saabumisega suureneb ka kuumarabanduse oht ja sellest tingitud probleemid. Meie kliimas on tegemist hooajalise probleemiga, kui termomeetri näidud tõusevad üle 25 kraadi. Sõltuvalt inimesest võib individuaalne taluvuspiir olla ka madalam. Rohkem ohustatud on lapsed ja vanemaealised. Lastel on kehapind oluliselt väiksem kui täiskasvanutel ning ülekuumenemine toimub kiiremini. Vanemaealistel on mitmeid kaasuvaid haigusi ja tervisemuresid, mis samuti on riskiteguriks. Samas on ohustatud kõik inimesed, kes viibivad kuumas ja niiskes keskkonnas pikemaajaliselt. Näiteks tekib kuumarabanduse oht ka saunas leiliga liialdamisel.