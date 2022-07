AVASTUS ⟩ Maratonid mõjuvad meeste tervisele negatiivselt

Uuringust leiti, et meestel kes osalesid regulaarselt sellistel sündmustel nagu jooksumaratonid, Ironmani võistlused või rattamaratonid, oli veresoonte vanus nende tegelikust vanusest kümme aastat vanemad. Seetõttu on neil meestel kõrgem risk saada infarkt või insult, kirjutab Independent .

Enam kui 300 regulaarselt treeniva sportlasega uuringus avastati, et vastupidavussündmustel osalenud naiste tervis paranes. Naissportlaste veresoonkonna vanus oli umbes sama või isegi noorem, mis nende tegelik vanus.

Teadlased ei suutnud selgitada, mis taoliste sündmuste mõju naistele ja meestele nii erinev on.

Siiski on leitud, et treenimine vähendab südame- ja vereringeprobleemide riski ning mõõdukas regulaarne treenimine on südame tervisele kasulik.