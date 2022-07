Teadlased on leidnud viisi, kuidas hambaemaili kasvatada

See pole esimene taoline katse, teadlased on ka varem välja töötanud vaktsiine ja kasutanud tüvirakke, mis on sundinud laborihiirte ja -rottide hambaid uuesti kasvama. Uut geeli testiti ka hiirtel ning tavameditsiini jõudmiseni on sel veel pikk tee minna, kuid tulemus on paljutõotav märk sellest, et hambaemail võib tagasi kasvada.