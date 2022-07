Uuring: iga neljas keskealine Eesti mees on rasvunud

Eesti meeste oodatav eluiga on võrreldes naistega peaaegu üheksa aastat lühem. Värske terviseuuring näitab, et kuigi 60 protsenti meestest vanuses 40-49 hindab oma tervist vähemalt heaks, on vaid 28 protsenti neist normaalkaalus. Vererõhk on kõrge enam kui pooltel meestest.