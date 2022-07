Mis põhjustab päikeseallergiat ja kuidas seda ära hoida?

Päikeseallergia, tuntud ka kui fotodermatiit, on immuunsüsteemi reaktsioon päikesevalgusele, kõige sagedamini sügeleva punase lööbe kujul. See on väga levinud, eriti noorte naiste ja heleda nahaga inimeste seas. Kõige tavalisem päikeseallergia vorm on polümorfne valguslööve (PLE).