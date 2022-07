Apteeker õpetab: kuidas puhastada pindmist haava?

Värsket pindmist haava tuleb loputada puhta ja leige voolava veega. «See aitab peatada nii verejooksu kui ka loputada välja võõrkehad,» selgitas ta.

Kui haav on põletikuriskiga, näiteks muljumis-, hammustus-, marrastus- või rebimishaav, siis tuleb seda kindlasti töödelda antiseptilise lahusega. Selleks võib olla mõni alkoholivaba lahus, nagu joodi vesilahus, oktenidiinilahus või betaiinilahus polüheksaniidiga. «Alkoholiga desinfektanti tuleb haava puhastamisel vältida, sest see põletab ja kuivatab haavaservi ning lisaks on väga valus,» toonitas ta.

Haav tuleb kinni katta

Lehari sõnul tuleb värske haav kindlasti kinni katta, et välistada haava edasine saastumine. «Haav vajab igapäevast kontrolli, vajadusel pesu ja plaastrivahetust,» selgitas proviisor. On ka leitud, et niiske keskkond kiirendab haava paranemist. «Seetõttu võiks kinni katta ka vanema haava, olles sinna eelnevalt pannud niisutavat ja puhastavat haavageeli,» tõi ta välja ning lisas, et kuivanud ja koorikus haav paraneb aeglasemalt.

Väga head vahendid haava ravimisel on haavavõrgud, mis sobivad ideaalselt suvistele marrastustele. «Haavavõrk asetatakse otse haavale, vajadusel kaetakse haavatampooniga ja seejärel sideme või plaastriga,» rääkis ta. Võrk kiirendab paranemist ning tänu sellele on ka sideme vahetamine valuvaba. «Eriti oluline on see laste haavade puhul,» lisas proviisor.

Kui haav vajab lisatähelepanu

Võib ka juhtuda, et haav on nii suur, et vajab õmblemist. Kuidas aru saada, milline haav vajab lisatähelepanu ning milline mitte? «Kuna täpseid haavamõõtmeid pole antud ja rolli mängib ka haava asukoht ja sügavus, siis peab lähtuma enda sisetundest,» tõdes Lehari.