Pahaloomulise melanoomi levik on tõusuteel

Melanoomi iseloomustab varajane metastaseerumine lümfi- ja vereringesüsteemi. Umbes 20 protsenti esmaselt diagnoositud melanoomidest on juba siiretega regionaalsetes lümfisõlmedes või kauglevikuga. Metastaasid on leitavad kõige sagedamini kopsudes ja maksas, luudes ja nahaaluskoes ning ajukoes.

Varakult diagnoositud melanoom on hea prognoosiga, lubades ligi 99 protsendilist tervistumist, kuid metastaseerunud melanoomi korral on elulemuse näitajad väga halvad. Keskmine oodatav eluiga kaugelearenenud melanoomi korral ilma ravita on 6–9 kuud. Kesknärvisüsteemi haaratuse korral on elulemuse näitajad kõige halvemad, viies oodatava eluea pikkuse alla 6 kuu.