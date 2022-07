Haigekassa: laste hambad vajavad rohkem tähelepanu

Tänavu märtsis algaski tervisekassal laste suutervise kampaania, millega soovitakse esmalt püüda lapsevanemaid. On ju lapsevanem see, kes lapsele arsti aja broneerib. «Samuti tahame kõnetada 15−19-aastaseid noori, sest meie statistika põhjal jõuavad just selles vanuses noored kõige harvem hambaarsti juurde, kuigi kuni 19-aastaste hambaravi eest tasub tervisekassa,» kirjeldas Jüriöö. Hambahaiguste ennetamiseks on aga äärmiselt oluline, et lapsed käiksid hambaarsti juures vähemalt kord aastas.

Suukool viib teadmised koolidesse ja lasteaedadesse

Lasteaedades ja koolides teeb tublit teavitustööd Suukool. See on tervisekassa ja Eesti hambaarstide liidu koostööprojekt, mille eesmärk on parandada laste hammaste seisukorda ja suurendada suutervisealast teadlikkust. Projekt seisab hea selle eest, et meie laste hambad oleksid terved ning töötatakse selle nimel, et peale kasvaks põlvkond tervete hammastega lapsi ja noori.

Suukooli kodulehel on välja prinditavad infomaterjalid, mille abil saavad hambatarkusi edasi anda nii õpetajad, lapsevanemad kui ka hambaarstid. Paljudele lastele on juba tuttavaks saanud Suukooli kalendrid, mis hambaarsti juures pärast visiiti pihku pistetakse. Suukooli sotsiaalmeediakanalitest on paljudele kindlasti tuttav Stig Rästa metsikult menukas Suukooli hambapesulaul eesti, vene ja inglise keeles. Seda viisijuppi ümisevad nüüd hambaid harjates nii mudilased kui ka täiskasvanud.

Suukooli hambapesulaulu esmaesitlus Miiamilla muuseumis. Vasakult: Ave Jüriöö tervisekassast, Suukooli maskoti Hambahaldjana esineb Suukooli koordinaator Kati Vald, Suukooli projektijuht Anastassia Kuldmaa. Foto: Eesti Haigekassa