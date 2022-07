Kuidas hooldada suvel nahka? Nõu annavad kooliõed!

Päikesekreemi valides on inimesed harjunud vaatama SPF ehk päikesekaitsefaktori numbrit - mida kõrgem see on, seda suurem kaitse. See on õige, kuid päikese puhul räägime me kahe erineva lainepikkuse kiirgusest. Kui UVA kiired tungivad sügavale nahakihtidesse, siis UVB kiired põletavad pindmiselt. Seega on kreemi valides oluline jälgida, et pakendil oleks märgitud kaitse nii UVA kui ka UVB kiirte eest UVA kiirguse kaitse üheks märgituseks on näiteks PA+ või eriti tugeva kaitse puhul PA++++. Kui pakendile on märgitud vaid päikesekaitse faktori number, siis on sellel kaitse ainult UVB kiirguse eest.