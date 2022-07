ME SAAME HAKKAMA ⟩ Kuidas hoida last nutitelefoni ohtude eest

Lapsele esimese nutitelefoni andmine või lausa ekstra ostmine on lapsevanemate jaoks tihti aga seotud väga vastuolulise tunnetesegadikuga. Ühelt poolt, jah, on seda nagu vaja – lapsega saab siis kontaktis olla ja laps saab sõpradega suhelda. Laps ei nuia ka enam vanemate telefone. Teisalt aga on vanematel suur hirm. Peamiselt ikka selle pärast, et kõik on ise kogenud, kuidas nutimaailma jäädakse nii kauaks taevas teab mida tegema, aga ka põhjusel, et just lastega seoses on nii palju kuulda negatiivseid lugusid – sõpradelt, tuttavatelt, meediast – igalt poolt.