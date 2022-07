Kuidas saab tundide viisi istuv autojuht võidelda kolesterooli vastu?

Südame-veresoonkonnahaiguste peamisteks riskiteguriteks on normväärtusest väljas kolesteroolitase, kõrgenenud vererõhk, ebatervislik toitumine, vähene liikumine ja diabeet. Haiguste ennetuseks on oluline kolesteroolitaset regulaarselt kontrollida ning neid näitajaid võiks iga mees teada peast nagu oma vanust.

See on üks põhjus, miks transpordiettevõtte Stonewolf & Alonewolf tegevjuht ja Autoettevõtete liidu juhatuse liige Andrus Laul otsustas saata kogu oma mitmekümnepealise autojuhtide meeskonna Pikema Sõpruse Päeva raames tervisekontrolli.

Tema sõnul toituvad autojuhid valdavalt ebatervislikult, sealhulgas ta ise, külastavad harva arste, on ülekaalulised ja suitsetajad – nagu üks keskmine Eesti mees. Autojuhi töö on Laulu sõnul nagu iga teine, sarnaselt kontoritöötajale istutakse pikalt töötoolil, milleks on autoiste. «Istuva tööga on üleliigsed kilod kerged kogunema, eriti kui ennast piisavalt ei liiguta ja energiat ei kuluta,» lisas ta.