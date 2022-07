Venemaal tuvastati esimene ahvirõugete juhtum

«Venemaal sai kinnituse esimene ahvirõugete juhtum. Haigus avastati Euroopa reisilt naasnud noormehel, kes pöördus iseloomuliku lööbe tõttu raviasutusse,» teatas ametkond ajakirjanikele.

Täpsustatakse, et patsiendilt võetud biomaterjalid saadeti viivitamatult Rospotrebnadzori asutusse, uuringu tulemuste kohaselt leidis kinnitust ahvirõugetesse nakatumine.

«Patsient eraldati ja viibib nakkushaiglas. Haigus kulgeb kerges vormis. Patsiendi elule ohtu ei ole. Haigestunud inimese suhtlusring Venemaal viibimise ajal oli piiratud. Ta elas korteris üksi,» seisab teates.

Rospotrebnadzor rõhutas, et kõik kontaktisikud tuvastati õigeaegselt ja nad on meditsiinilise järelevalve all.

«Diagnoosi kinnitamise korral osutatakse neile kogu vajalikku arstiabi. Õigeaegse epidemioloogilise uurimise tõttu on nakkuse edasise leviku võimalus peatatud. Olukord on Rospotrebnadzori range kontrolli all.»

Nagu amketkond täpsustas, õnnestus esimene juhtum kiiresti tuvastada tänu testimissüsteemile, mille Rospotrebnadzori keskus Vectori saatis varem piirkondadesse. Erilist tähelepanu pööratakse testimisel neile, kes saabuvad riikidest, kus haigusjuhtumeid on juba tuvastatud.

Rospotrebnadzor tuletas ka meelde, et rõugete vastu vaktsineerimine vähendab oluliselt tõsiste ahvirõugete ohtu, «sest kõik rõugeviirused tagavad hea ristimmuunsuse».

«Tänu varasemale massilisele rõugetevastasele vaktsineerimisele Venemaal on ahvirõugete leviku peatamiseks vajalik märkimisväärne immuunkiht,» rõhutas osakond.

Lisaks teatas Rospotrebnadzor, et riigis on ahvirõugete viiruse tuvastamiseks piisav arv reaktiivikomplekte.

Lisaks selgitas Rospotrebnadzor, et endeemilisi Aafrika riike külastavad kodanikud peaksid vältima kokkupuuteid loomadega, kes võivad olla viirusekandjad, eriti näriliste ja primaatidega.

Ahvirõuged on haruldane nakkushaigus, mis on enim levinud Kesk- ja Lääne-Aafrika kaugemates piirkondades. Selle sümptomiteks on iiveldus, palavik, lööve, sügelus ja lihasvalu.

7. juulil teatas Maailma terviseorganisatsioon (WHO), et nädala jooksul 27. juunist 3. juulini tuvastati maailmas umbes 2600 inimesel nakatumine ahvirõugetesse, seda on 77 protsenti rohkem kui eelnenud nädalal.