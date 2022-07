AVASTUS ⟩ Koroonaviirus võib püsida lihatoodetel elujõuline üllatavalt kaua

Uurijad viisid uuringu läbi pärast seda, kui said teada, et Kagu-Aasias esines Covid-19 puhanguid, ilma eelneva levikuta kogukonnas. «Nende kogukondade aruanded viitasid sellele, et viiruse allikaks võisid olla pakendatud lihatooted, mis on toodetud piirkondades, kus levis SARS-CoV-2, » ütles Bailey. «Meie eesmärk oli uurida, kas sarnased viirused võiksid selles keskkonnas ellu jääda või mitte.»