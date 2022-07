ITK erakorralise meditsiini keskus on homme suletud

14. juulil kolib Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) Ravi tn 18 asuv erakorralise meditsiini keskus haigla hoovis olevast ajutisest konteinerlinnakust vastvalminud uutesse ruumidesse. Seetõttu on ITK erakorralise meditsiini keskus sel päeval kell 8.00–20.00 suletud. Erandiks on silmaprobleemidega patsiendid, kelle erakorralist vastuvõttu korraldab kolimise ajal ITK silmakliinik.

«Kolimise käigus transporditakse kõik erakorralise abi andmiseks vajalikud seadmed ja vahendid uutesse ruumidesse ning seetõttu me patsiente kohapeal vastu võtta ei saa. Küll aga oleme valmistunud olukordadeks, kus meile võivad niiöelda omal jalal saabuda raskete terviseprobleemidega inimesed, keda nende seisundi tõttu ei ole võimalik teistesse haiglatesse edasi suunata. Sel juhul aitavad patsiente meie haigla erinevad osakonnad,» selgitab ITK erakorralise meditsiini keskuse juhataja dr Külvar Mand.

Dr Mandi sõnul on erandiks vaid erakorralised silmapatsiendid, kellele ainsa spetsialiseeruva haiglana Tallinnas osutab ITK silmakliinik abi ka 14. juulil ehk kolimise päeval. «Kõigil teistel patsientidel palume aga sel päeval kuni kella 20.00ni pöörduda PERH-i või Lääne-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakondadesse, sest kolimise ajal ei ole meil võimalik anda erakorralist meditsiinilist abi,» ütleb dr Mand.

2021. aastal alanud ITK erakorralise meditsiini keskuse renoveerimine jõudis lõpule sel suvel. Viis miljonit eurot maksma läinud remondi käigus ehitati ringi keskuse maapealne ja maa-alune korrus. Ehitustööde tulemusel paranesid keskuse isolatsioonivõimekus ja personali turvalisus. Samuti on maja nüüd päästeameti nõuetega kooskõlas.

Haigla personalil on uues keskuses suuremad ja avaramad tööruumid, mis tagavad patsiendile mugavama ja kiirema teeninduse, kiirema diagnostika ja lühemad vastuvõtujärjekorrad. Keskuses on märgatavalt paranenud erakorralise vastuvõtu hädaolukorra võimekus. ITK erakorrakorralise meditsiini keskus on kaasaegseim erakorralist abi andev keskus Eestis.