Sümptomid, mis annavad märku kofeiinitundlikkusest

Sümptomid on põhjustatud keha reaktsioonist adrenaliinile, mida kohvi tarbimine tõstab. Sarnaste sümptomite korral võib tekkida ka kofeiiniallergia kahtlus, mis tekib aga põhjusel, et organismis vallandub kofeiini tarbimisel histamiini tootmine ja sellele järgnev allergiline reaktsioon. Samuti on kofeiiniallergia haruldane.

Perry sõnul võivad mõnel tekkida nähud alles pärast suuremat kofeiinitarbimist, mis hakkab keha koormama. «Teiste jaoks võib ka väikseim kogus tekitada kerget värisemist, kõhuvalu, peavalu, unetust, südamepekslemist ja suurenenud ärevust. Kui see on nii, siis tõenäoliselt olete selle suhtes tundlik. Üsna sageli on see tingitud inimese ainevahetusest – kiirem ainevahetus tähendab, et kofeiini suhtes on kõrgem taluvus ja aeglase ainevahetusega inimest mõjutab see kergemini.» Aeglase ainevahetuse korral püsib kofeiin lihtsalt kauem kehas ja selle kulk kuhjub iga järgnev tassitäie kohviga. Kuna kofeiinitundlike inimeste ainevahetus töötleb kofeiini tavaliselt aeglasemalt, võivad sümptomid kesta mitu tundi.