Märgid, et see võib olla päikeseallergia

Endogeenne fotodermatiit hõlmab haigusi, mille põhjustajaks on immuunsus- ja ainevahetushäired, nagu näiteks pärilik hemoglobiini ainevahetuse häire, pigmendi tootmise häire või päikesepõletik.

Päikeseallergia sümptomite avaldumine sõltub sellest, mis tüüpi haigus on. Eristatakse kolme valguslööbe vormi. Kõige sagedamini esinev on polümorfne valguslööve: riietega mitte kaetud nahal tekivad sügelevad punetavad laigud ja villikesed, mis on sarnased tavalise allergiaga. Niinimetatud Mallorca akne tekib kosmeetika ja päikese koosmõjul. See sarnaneb tavalise aknega. Kolmandat liiki reaktsiooni põhjus on sageli mingi väline lisafaktor, nagu ravimid või toiduained. Nahal ilmnevad põletikulised ja sügelevad alad.

Keda ohustab päikeseallergia?

Päikeseallergia on väga levinud noorte naiste ja heleda või tundliku naha, heledate silmade ja juustega inimeste seas. Ohustatud on ka väikelapsed, kelle immuunsüsteem ei ole veel lõplikult välja kujunenud.

Riskiteguriteks on pärilik eelsoodumus allergilistele haigustele, atoopiline dermatiit, ainevahetushäired, immuunpuudulikkus ning kroonilised haigused. Sagedamini tekib päikeseallergia hormonaalsete kõikumiste perioodidel, nagu puberteet, rasedus või menopaus.

Tasub meeles pidada, et tundlikkust päikese suhtes suurendavad ravimteraapia, kosmeetilised protseduurid, klooritud vesi, keemiliste ainete kasutamine naha peal, allergeensete toiduainete söömine, pikaajaline päikese käes viibimine ning närvisüsteemi ebastabiilsus.

Allergia sümptomeid saab ennetada

Hoolikas päikesekaitse aitab päikeseallergiat ennetada ja sümptomeid vähendada. Lihtsad meetmed nagu päikesega kokkupuute piiramine, keskpäevatundidel päevitamise vältimine, kaitseriietuse ja peakatte kandmine on endiselt efektiivsed.

Abiks on ka vastavalt nahatüübile ja seisundile valitud päikesekaitsetoodete kasutamine. Eelistada tuleks dermatoloogide heaks kiidetud päikesekreeme ja -spreisid, mille SPF on vähemalt 30 ning mis on veekindlad. Hooldustoodete (aaloe geelid, pantenool) kasutamine naha niisutamiseks on samuti omal kohal. Betakaroteeni, E- ja C-vitamiini sisaldavate toodete kasutamine aitab aga nahal kergemini pruunistuda.

Kui ennetus ei osutanud efektiivseks ja allergia vajab ravi, siis põletikulise reaktsiooni vähendamiseks sobivad jahedad kompressid või dušš. Nahaärrituse vähendamiseks võib kasutada tsinki sisaldavaid kreeme ning allergiliste reaktsioonide leevendamiseks hormoonkreeme. Sügelust aitavad maha suruda ka allergiavastased tabletid. Kui eelmainitud meetodid ja ravimid ei aita, tuleb pöörduda arsti poole allergia põhjuse väljaselgitamiseks ja tugevamate ravimite määramiseks.