Märgid, et tegu võib olla päikeseallergiaga

Päikeseallergia sümptomite avaldumine sõltub sellest, mis tüüpi haigusega on tegemist. Eristatakse kolme valguslööbe vormi. Kõige sagedamini esinev on polümorfne valguslööve: riietega mitte kaetud nahal tekivad sügelevad punetavad laigud ja villikesed, mis on sarnased tavalise allergiaga. Niinimetatud Mallorca akne tekib kosmeetika ja päikese koosmõjul. See sarnaneb tavalisele aknele. Kolmandat liiki reaktsiooni põhjuseks on sageli mingi väline lisafaktor nagu ravimid või toiduained. Nahal ilmnevad põletikulised ja sügelevad alad.