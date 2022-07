ME SAAME HAKKAMA ⟩ Majanduslik vägivald paarisuhtes

Majanduslikul vägivallal on väga erinevaid ilminguid. Mõned on seotud rahakasutusega. Partner tahab teise pangakontole ligipääsu, võtab ära krediitkaardi, uurib iga väiksemagi ostu kohta – või keelab kõik sootuks. Ise võin enda, pere ja kallima raha kulutada piiramatult, aga teine ei tohi. Vastutustundetu kulutamine, rahaliste kohustuste võtmine, partneri ja pere materiaalse toimetuleku kahjustamine on samuti üks märke – sellistel juhtudel võib taustal olla sõltuvus või muu psüühikahäire, aga tingimata ei pruugi. Üks pool lihtsalt arvab, et temale on rohkem lubatud.

Majanduslik vägivald võib tähendada ka otseseid pettusi: kui kallim on duši all või magab, tehakse tema pangakaardiga netis tehinguid. Partneri nimel võidakse võtta laene või sõlmida lepinguid ja pärast seletada, et ma arvasin, et see meeldib sulle ka või sa ju armastad mind, sa peaksid aru saama, miks mul oli seda vaja. Kui kallima kontolt või rahakotist raha pihta pannakse, võib sinnagi juurde käia «selgitus», et aga me oleme ju üks pere, sa ju tead, et mul oli praegu tarvis.