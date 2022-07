Covidi järgselt kulus naisel kööki kõndimiseks kaks tundi ja ta suundus ohtlikule «verepesule»

Miski ei aidanud. Niinimetatud ravid röövisid tema säästud, ilma et selle eest oleks midagi ette näidata.

Saksamaal, Šveitsis ja Türgis on kliinikuid, mis pakuvad afereesi pika Covidiga inimestele. Aferees vähendab väidetavalt vere kleepuvust ja parandab vereringet väikseimates veresoontes, eemaldades pika Covidiga inimestel mikrohüübed. Ravi pakkujad väidavad, et patsiendid ei saa aastaid oodata kliiniliste uuringute lõpuleviimist, kui neil on elu segavad seisundid, ja et seal kaaluvad eksperimentaalsete protseduuride võimalikud kasud mõne patsiendi puhul üles riskid.

Siiski ei ole avaldatud ja eelretsenseeritud uuringuid, mis näitaksid, et aferees aitab ravida pikka Covidit.

«Kuna me ei tea, kuidas need moodustuvad, ei saa me öelda, kas see ravi peatab mikrohüüvete kordumise,» ütles Leedsi ülikooli meditsiinikooli vaskulaarbioloogia professor Robert Ariens.

«(Mikrohüübed) võivad olla haiguste biomarkerid, kuid kuidas me teame, et need on põhjuslikud?» ta ütles. «Kui me ei tea mikrohüüvete moodustumise mehhanisme ja seda, kas neid põhjustab haigus või mitte, tundub ennatlik kavandada ravi mikrohüüvete eemaldamiseks, sest nii aferees kui ka kolmekordne antikoagulatsioon ei ole riskideta nagu verejooksud.»

Pika Covidi põhjus on endiselt teadmata

Antikoagulatsioon ehk trombide tekke vältimiseks kasutatav protsess võib põhjustada verevalumeid, nina- ja ajuverejooksu, mistõttu vajavad patsiendid pikaajalist jälgimist, mis on keeruline, kui nad saavad ravi teises riigis.

Üks juhtivaid teooriaid on see, et pikaajaline Covid on põhjustatud väikestest verehüüvetest kopsudes ja muude elundkondade veresoontes, takistades verevoolu ja hapniku ülekannet kehas.