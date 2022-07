Kuidas hooldada suvel haavu ja millist kohtlemist vajavad kärnad?

Põletushaavade puhul on apteekri sõnul praegusel ajal esmaseks ravivõtteks üksainus soovitus – hoida põletatud kohta jooksva külma vee all. Lisaks julgustab Ross apteekritelt nõu küsima, kuidas haavu ja arme ravida ning milliseid tooteid nii kergemate kui raskesti paranevate ja krooniliste haavade korral kasutada.

Apteeker rõhutab, et pärast hoolikat puhastamist ei tohi haavale tekkinud koorikut kratsida, sest muidu pääsevad mustus ja bakterid uuesti haava sisse. Kooriku kratsimise asemel võiks sellele määrida niisutavat kreemi, et kärna veidike pehmendada.

Apteeker rõhutab, et armikreemid pakuvad küll efektiivset lahendust armide tekke ärahoidmiseks, kuid selleks tuleb neid kasutada õigel ajal. «Armi ennetamiseks tuleks ära oodata, kuni haav on täielikult kinni kasvanud – koorik maha tulnud ja on näha heledat roosat nahka. Alles siis saab hakata armikreemi kasutama. Armikreem hakkab kohe nahka niisutama, muudab selle elastsemaks, et ei tekiks armkudet ning ei jääks armi,» selgitas Ross. Ta lisas, et kreemi tuleks kasutada vähemalt kaks korda päevas ning seni, kuni armi on veel näha.