Mäluprobleemide eelmäng: selline hulk alkoholi nädalas soodustab raua kuhjumist ajusse

Seitsme alkoholiühiku ehk 56 grammi ja enama puhta alkoholi tarbimine nädalas on seotud aju kõrgema rauasisaldusega, selgus Medical Xpressi andmeil pea 21 000 inimest hõlmanud uuringust. Raua kogunemist ajus on seostatud Alzheimeri ja Parkinsoni tõvega ning see on potentsiaalne mehhanism alkoholiga seotud kognitiivse võimekuse languseks, mis tähendab näiteks halvemat mälu, tähelepanu ja mõtlemisega seonduvat võimekust.