GALERII ⟩ ITK erakorralise meditsiini keskus tegutseb uutes ruumides

Muutunud on ka autodega ligipääs ja parkimiskorraldus: omal käel erakorralisse vastuvõttu tulijad pääsevad ITK erakorralise meditsiini keskuse kõrval asuvasse parklasse, keerates Liivalaia tänavalt Hospitali tänavale ja seejärel sõites Ravi tänav 18 parklasse.

«Seniste oludega võrreldes on uus erakorralise meditsiini keskus suurem ja võimaldab vastu võtta rohkem patsiente, mis on esimene oluline samm, et saaksime oma vastuvõtus järjekordi lühendada,» ütleb ITK erakorralise meditsiini keskuse juht dr Külvar Mand.