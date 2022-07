Fauci: ahvirõugetesse tuleb suhtuda tõsisemalt

«See on asi, mida peame kindlasti tõsiselt võtma. Me ei tea veel selle ulatust ja potentsiaali, kuid me peame tegutsema nii, nagu sellel oleks võime levida palju laiemalt, kui see praegu levib,» ütles dr. Anthony Fauci CNN -ile.

«Arvan, et aken selle üle kontrolli saamiseks ja ohjeldamiseks on tõenäoliselt suletud. Kui see pole sulgunud, hakkab see kindlasti sulguma,» ütles Gottlieb saates «Face the Nation».