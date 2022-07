Vähihaige lapse pere peab 500 000 eurot haigekassale võib-olla tagasi maksma

Miks ei soostunud haigekassa hüvitama poisi ravikulusid?

Sel korral olid täidetud sellised plaanilise välisravi kriteeriumid nagu näiteks, et seda ravi veel Eestis ei tehta ja ravi on patsiendile näidustatud ehk vastab tema diagnoosile.

Samas ei vasta ravi kahjuks veel meditsiinilise efektiivsuse ja tervishoiuteenuse eesmärgi saavutamise keskmise tõenäosuse 50% nõudele. See tähendab, et ravi peab töötama ja patsiendi terviseseisund peab ravi tulemusel paranema.

Haigekassat nõustav komisjon on jõudnud järeldusele, et kuigi vajadus ravimi järele on olemas, on käimasoleva II faasi uuringu teadaolevad efektiivsusandmed sedavõrd ebakindlad, et nende alusel ei saa teha ravimi hüvitamise otsust. Seetõttu soovib komisjon taotlust uuesti arutada, kui on selgunud uuringu lõplikud tulemused.