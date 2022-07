Ghanas on puhkenud eluohtlik Marburgi viirus, millele pole ravi

Ghana tervishoiuministeerium kinnitas pühapäeval kaks Marburgi viirushaiguse juhtumit pärast seda, kui viirus leiti kahe surnud patsiendi verest, kellel esinesid sellised sümptomid nagu kõhulahtisus, palavik, iiveldus ja oksendamine. See on esimene haiguspuhang riigis ja alles teine ​​kord, kui haigus avastati Lääne-Aafrikas. Ligi 100 inimest on pärast potentsiaalsete kontaktisikutena tuvastamist pandud karantiini. WHO Aafrika piirkonnadirektor dr Matshidiso Moeti kiitis riigi «kiiret reageerimist», hoiatades, et «Marburg võib kergesti käest ära minna ilma koheste ja otsustavate meetmeteta.» WHO teatas, et toetab Ghana tervishoiuametnikke ja on võtnud ühendust naaberriikidega ja nad on valvel.