Koroonapatsientide hulk lisab haiglatele juba koormust

«Kui nüüd täpsemalt iseloomustada, siis eilse seisuga on meil viirusega haiglas 99 inimest. Neist on intensiivis viis, juhitaval hingamisel kaks. Need ei ole teab kui suured arvud, aga siiski enam-vähem sada patsienti haiglas on see, mis haiglatele ikkagi juba koormust lisab,» ütles Maimets.