Üle poole lätlastest arvab, et epideemia haripunkt on möödas

Samas usub iga viies ehk 21 protsenti vastanutest, et pandeemia rängim järk ei ole veel läbi ning sama palju vastajaid ei omanud selles küsimuses arvamust.

Võrdluseks, selle aasta alguses oli 42 protsenti nõus sellega, et Covid-19 halvim järk ei ole veel möödas ning 24 protsenti ei andnud kindlat vastust.

Kui võrrelda andmeid vastajate soo järgi, siis mehed olid optimistlikumad – nende seas arvas 62 protsenti, et epideemia halvim faas on möödas, naiste puhul oli neid 53 protsenti. Vastupidisel arvamusel on 19 protsenti meestest ja 24 protsenti naistest.