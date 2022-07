WHO esindaja Lätis: sügisene epideemia ägenemine võib minna eelnevaga võrreldes kergemalt

Mitenbergs ütles, et sügisel suureneb Covid-19 haigestumus veelgi, mistõttu kutsus ta inimesi üles viima lõpule vaktsineerimiskuuri ja hankima kordusvaktsiini Covid-19 vastu, kui nad seda veel teinud ei ole. Inimesi, kel on haigusnähud, kutsus asjatundja olema ettevaatlik ja mitte välja minema.

WHO esindaja avaldas lootust, et sügishooajal ei ole Covid-19 juhtumid nii tõsised kui varem. Praegu on võimatu ennustada, kas ja milliseid piirangumeetmeid vaja läheb, kuid selge on see, et kui haiglate töökoormus oluliselt suureneb, saab piiranguid uuesti kehtestada.